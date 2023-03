Ue-Canada-Unhcr: Conferenza internazionale in solidarietà con i rifugiati venezuelani. In arrivo aiuti finanziari

Oggi la comunità internazionale è riunita per il secondo giorno della “Conferenza internazionale in solidarietà con i rifugiati e i migranti venezuelani e i Paesi e le comunità che li ospitano”, co-organizzata dall’Unione europea e dal Canada, per ribadire il sostegno ai venezuelani bisognosi colpiti dalla prolungata crisi del Paese. Per l’occasione, la Commissione europea stanzia oltre 75 milioni di euro in aiuti umanitari, “riaffermando – si legge in un comunicato – il suo continuo sostegno ai venezuelani e per rispondere ai loro bisogni più urgenti. Il finanziamento aiuterà le persone bisognose in Venezuela e le comunità dei Paesi limitrofi che ospitano migranti e rifugiati, con particolare attenzione all’assistenza alimentare, alla salute, all’alloggio, alla protezione, all’istruzione e all’assistenza legale tra le altre aree di intervento”. Anche il Canada ha contribuito con un impegno di 58,55 milioni di dollari canadesi. La conferenza è organizzata in stretta collaborazione con l’Unhcr, Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni.