Ue: Bruxelles, il 20 e 21 marzo la seconda edizione del Forum umanitario europeo. “Rispondere alle nuove crisi globali”

Al via a Bruxelles, il 20 e 21 marzo, la seconda edizione del Forum umanitario europeo 2023 sulle nuove realtà geopolitiche a livello mondiale. L’obiettivo del Forum, organizzato dalla Commissione Ue e dalla presidenza di turno svedese del Consiglio europeo, è elaborare azioni umanitarie per rispondere alle nuove crisi globali. Lo comunica in una nota l’Esecutivo europeo. La conferenza inizierà lunedì 20 marzo alle 9 con una cerimonia di apertura e una sessione ministeriale, che sarà co-presieduta dal commissario per la risposta alle crisi, Janez Lenarčič, e dal ministro svedese per la cooperazione allo sviluppo e il commercio internazionale, Johan Forssell. Successivamente, l’Alto rappresentante e vicepresidente della Commissione Ue Josep Borrell introdurrà una sessione con i ministri degli Esteri europei sugli impegni per gli aiuti umanitari. Martedì 21 marzo, la Regina Mathilde del Belgio visiterà il Forum, insieme al commissario Lenarčič e a Catherine Russell, direttrice esecutiva dell’Unicef.