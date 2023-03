Diocesi: Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, il card. Bassetti pellegrino sui passi del venerabile don Tonino Bello e del beato Nicola Paglia

La diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi accoglierà sabato 18 e domenica 19 marzo il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito di Perugia e Città della Pieve e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. “La visita del cardinale – spiega una nota diocesana – rientra nel programma delle iniziative organizzate dalla diocesi in occasione del 30° anniversario del dies natalis del Venerabile don Tonino Bello dal titolo ‘Alla riscoperta dei volti’”. Il programma della visita prevede sabato 18 marzo, giorno in cui si ricorderà l’88° compleanno di don Tonino, alle ore 18, la S. Messa nella Cattedrale di Molfetta concelebrata con mons. Domenico Cornacchia in occasione della giornata di prossimità alle persone fragili promossa dall’Ufficio per le Cause dei Santi. Prima della celebrazione il cardinale incontrerà il vescovo Domenico, il vicario generale don Raffaele Tatulli, il direttore dell’Ufficio per le Cause dei Santi don Pasquale Rubini e il sindaco della città di Molfetta dott. Tommaso Minervini. Domenica 19 marzo, visita alla parrocchia di San Domenico in Giovinazzo dove sono custodite le reliquie del Beato Nicola Paglia le cui spoglie sono venerate a Perugia. Alle 10.30 il card. Bassetti sarà accolto dal vescovo Cornacchia, dal parroco di San Domenico don Pietro Rubini e dal sindaco Michele Sollecito. Alle ore 11 presiederà l’Eucaristia in memoria del Beato Nicola Paglia, la S. Messa sarà trasmessa in diretta TV su Tele Dehon (can. 19).