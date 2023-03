Diocesi: Perugia, questa sera la veglia di Quaresima dei giovani con l’arcivescovo Maffeis in cattedrale

“Nelle pieghe della tua storia” è il tema della Veglia di Quaresima organizzata dall’Ufficio diocesano di pastorale giovanile di Perugia – Città della Pieve, in programma questa sera alle 20.45, nella cattedrale di San Lorenzo di Perugia insieme all’arcivescovo Ivan Maffeis. La veglia è promossa insieme agli Uffici diocesani di Pastorale vocazionale ed universitaria e al Coordinamento Oratori Perugini (Cop).

“Camminare insieme con Cristo Gesù e conoscere il filo rosso che intesse la mia storia con le sue ferite e la storia del Figlio di Dio con le mie ferite”: così don Luca Delunghi, responsabile della Pastorale giovanile, introduce al senso profondo della veglia di preghiera che vedrà protagonisti i giovani insieme al loro vescovo. Un appuntamento sempre molto partecipato, che vede in San Lorenzo, insieme a parroci, viceparroci, religiosi e religiose, diaconi, seminaristi, catechisti, educatori e animatori d’oratorio, centinaia di ragazzi e ragazze provenienti dalle sette Zone pastorali e da associazioni e realtà giovanili dell’archidiocesi, a servizio anche dei più piccoli nel sostenerli a compiere i primi passi della loro l’esperienza di fede nella Chiesa diocesana e particolare.

“Le stazioni della Via Crucis segneranno i tempi e le riflessioni che i giovani hanno preparato insieme ai loro parroci e catechisti. Le fatiche, le afflizioni e il nonsenso che in certe pieghe della propria storia vivono giovani e ragazzi durante la Veglia di Quaresima si incontreranno con la croce di Gesù per scoprire il mistero e il miracolo dell’incarnazione che li lega e che ci salva”, annunciano dalla Pastorale giovanile sottolineando che alle riflessioni e agli interrogativi dei ragazzi seguirà la riflessione dell’arcivescovo. Il segno che sarà consegnato a ogni giovane è stato realizzato dai detenuti della sezione maschile e femminile del carcere di Capanne, ai quali già va il ringraziamento dell’Ufficio.