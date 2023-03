Salesiani: al via il 24 marzo la mostra fotografica a Inveruno (Mi) della Fondazione Opera Don Bosco, “Sorridi, è gratis!”

Dal 24 Marzo al 1 Aprile la mostra interattiva “Sorridi, è gratis!” di Fondazione Opera Don Bosco onlus sarà ospite della Chiesa di Sant’Ambrogio a Inveruno (Milano). La mostra – informa una nota della Fondazione – sarà ad ingresso libero e gratuito e permetterà di entrare in contatto con la storia di bambini, giovani e adulti provenienti da Etiopia, Eritrea e Filippine. Le foto della mostra sono frutto di Enrico Mascheroni, fotoreporter di fama internazionale vicino alla Fondazione. Una collezione di volti che pone al centro dell’attenzione il significato più profondo del sorriso: un gesto semplice e personale, capace di colmare gli occhi e i cuori di chi lo riceve. Ma la mostra non si limita a questo. Con l’ausilio di una lente di ingrandimento si potrà entrare in contatto con i protagonisti delle immagini grazie ai loro racconti, rivelati con timidezza sotto forma di aneddoti capaci di far sorridere, riflettere ed emozionare il visitatore. La scelta delle foto non è infatti casuale: da sempre Fondazione Opera Don Bosco onlus è attenta nel comunicare ai propri interlocutori messaggi di gioia e speranza, seppur legati a storie e situazioni di fragilità.