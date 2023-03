Diocesi: L’Aquila, i giovani cresimandi in pellegrinaggio a Collemaggio per l’Anno della Misericordia

Continuano i pellegrinaggi nella basilica di Santa Maria di Collemaggio organizzati dall’Arcidiocesi per l’Anno della Misericordia, l’indulgenza concessa da Papa Francesco dopo la sua visita a L’Aquila, che ha esteso per un anno intero la Perdonanza di San Celestino V. Domenica prossima, 19 marzo, sono convocati tutti i ragazzi e le ragazze che si stanno preparando a ricevere la Cresima nelle varie parrocchie dell’Arcidiocesi. L’appuntamento, riferisce l’arcidiocesi, è per le ore 17 all’interno della basilica celestiniana dove don Jean Claude Rajaonarivelo, responsabile diocesano del servizio di pastorale giovanile e vocazionale, terrà una catechesi per i cresimandi che troveranno anche sacerdoti disponibili per la confessione. Alle ore 18, poi, il card. Giuseppe Petrocchi presiederà la Messa della IV domenica di quaresima che sarà concelebrata dal vescovo ausiliare, mons. Antonio D’Angelo e dai parroci presenti. Il pellegrinaggio dei cresimandi si inserisce all’interno del fitto programma dell’Anno della Misericordia, coordinato da mons. D’Angelo, che ha già visto varie foranie dell’arcidiocesi recarsi a Collemaggio in pellegrinaggio così come i catechisti, gli operatori pastorali gli studenti dell’Istituto teologico, i partecipanti al percorso di formazione ai Ministeri, gli insegnanti e le aggregazioni laicali. Anche da varie parti del centro Italia, continuano ad affluire pellegrini desiderosi di poter celebrare il dono della Perdonanza, eccezionalmente prolungata per un anno, concesso da Papa Francesco a L’Aquila.