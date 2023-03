Papa Francesco: a mons. Fisichella “piena rappresentanza legale” per affari economici, amministrativi e sul patrimonio

La “piena rappresentanza legale per gli affari temporali e nei rapporti con i terzi” spetta al Pro-prefetto pro-tempore della Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari del Dicastero per l’Evangelizzazione, che è attualmente mons. Rino Fisichella. È quanto stabilisce il Papa, in un Decreto circa la rappresentanza legale piena della II Sezione del Dicastero per l’Evangelizzazione. Nel testo, Francesco stabilisce che il Pro-prefetto del citato Dicastero spetti “la rappresentanza legale piena del Dicastero per l’Evangelizzazione – II Sezione (già “Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli” e “Sacra Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli o de Propaganda Fide”) per tutti gli affari economici, amministrativi, negoziali e successori che li riguardano sia attribuita al Pro-Prefetto pro tempore della Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari del Dicastero per l’Evangelizzazione, con ogni potere e facoltà di legge”. Il Papa, inoltre stabilisce che “tale rappresentanza sia confermata ed estesa anche in relazione al patrimonio destinato alle missioni che sia riferibile alle Amministrazioni affidate o dipendenti dalla Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari del Dicastero per l’Evangelizzazione, quali le Pontificie Opere Missionarie la Pontificia Opera della Propagazione della Fede, la Pontificia Opera di San Pietro Apostolo, la Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria e la Pontificia Unione Missionaria, la Pontificia Università Urbaniana, la fondazione “Domus Missionalis” e la fondazione “Domus Urbaniana”. Il Santo Padre, infine, conferisce al Pro-Prefetto pro tempore “la facoltà di rilasciare deleghe e procure, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai Superiori pro tempore della Sezione ed a persone di sua fiducia, in ordine a determinate categorie o singoli affari, con facoltà degli stessi di nominare a loro volta dei sostituti per il disbrigo di alcuni affari oggetto della delega”.