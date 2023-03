Rai Tre: O anche no, nella prossima puntata speciale sulla Giornata internazionale della Sindrome di Down

(Ph. Sir)

In “O Anche No”, programma di inclusione sociale e disabilità realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità, in onda domenica 19 marzo 2023 a partire dalle 10.15 e in replica lunedì 20 marzo 2023 all’1.05 su Raitre, Paola Severini Melograni, in occasione della Giornata internazionale della Sindrome di Down del 21 marzo, intervista Carlo Giacobini, analista di CoorDown, e Patrizia Danesi, coordinatrice di Aipd, a partire da un’indagine su 417 famiglie, con focus su temi quali il lavoro, l’istruzione e la quotidianità delle persone con Sindrome di Down e dei loro familiari. Saranno numerose e rumorose le iniziative di Aipd per il 21 marzo, grazie a un flashmob regalato da Lillo.

La trasmissione presenterà il video tutorial di Lillo realizzato con Francesco, ragazzo con Sindrome di Down. Antonella Ferrari va a Bergamo, dove sette ragazzi con Sindrome di Down sono entrati a far parte dello staff di una nuova impresa che ha visto nascere una pizzeria tutta basata su temi quali l’inclusività e la sostenibilità. In questa puntata anche un video contributo di Benedetta Galeazzi, responsabile comunicazione ValueAble Network, che ha come obiettivo principale quello di promuovere l’inclusione lavorativa di persone con disabilità intellettiva nel settore dell’ospitalità. Ylenia Buonviso, in provincia di Monza, fa visita a una grande imprenditrice del mondo dei casalinghi, una self made woman come Giannina Fontana, che racconta la sua storia e la decisione di spendersi per l’inclusione, facendo lavorare suo figlio Alessandro, ragazzo con Sindrome di Down, come archivista nell’azienda di famiglia, ma soprattutto fondando una cooperativa per l’inclusione di ragazzi e ragazze con disabilità nel mondo del lavoro. Per la prima volta un attore con Sindrome di Down, l’irlandese James Martin, 31 anni, è salito sul palco degli Oscar per ritirare la statuetta assegnata al film An Irish Goodbye per la categoria miglior cortometraggio. Infine, un ricordo di Giovanna Cau, una delle attiviste più importanti per l’emancipazione delle persone con la Trisomia 21, la musica rock dei Ladri di Carrozzelle e ai Disegni di Stefano Disegni. Tutte le puntate e le stagioni precedenti di O Anche No sono disponibili su Raiplay: http://www.raiplay.it/programmi/oancheno.