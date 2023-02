Ucraina: Venezia, invito del Patriarca a pregare per la pace, affidamento alla Vergine Nicopeia e convegno internazionale sul tema della pace

Un forte invito a pregare per la pace in tutte le comunità cristiane della diocesi veneziana è stato lanciato ieri dal Patriarca Francesco Moraglia l termine del ritiro per il Clero che si è svolto, come ogni anno, nel giovedì che segue le Ceneri. “L’escalation di violenza e tensione a cui stiamo assistendo in Ucraina – ha detto – ci preoccupa, inoltre ci sono troppi focolai nel mondo, troppe tensioni. Dobbiamo pregare insistentemente per la pace”. Martedì scorso – ricorda una nota – la diocesi ha diffuso una preghiera alla Madonna, venerata nella basilica di San Marco nella celebre icona che porta il titolo di “Nicopeia”, per ricordare l’anniversario del conflitto in Ucraina e continuare chiedere il dono della pace. Insieme a questa preghiera, il Coordinamento della Pastorale ha diffuso il testo di una una intenzione da aggiungere alle Preghiere dei Fedeli durante le S. Messe del Mercoledì delle Ceneri che può essere ripetuta più volte nelle celebrazioni del Tempo di Quaresima. E proprio per parlare di giustizia e pace il Patriarca Francesco prenderà parte oggi alle ore 17.30 presso il Circolo Unificato dell’Esercito a Venezia ad un convegno internazionale a Venezia con una relazione sul rapporto tra giustizia, pace e verità. A promuovere l’evento l’associazione “Parlamento della Legalità Internazionale” insieme al Circolo Unificato dell’Esercito e alla Camera degli Avvocati della Riviera del Brenta e del mirese.