Ucraina: Risoluzione Assemblea Generale Onu su fine guerra e ritiro immediato della Russia dal Paese. 7 i Paesi che hanno votato contro

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha chiesto la fine della guerra in Ucraina e l’immediato ritiro della Russia dal paese, in linea con la Carta delle Nazioni Unite. Alla ripresa dell’undicesima sessione speciale di emergenza, l’organismo mondiale ha adottato ieri una nuova Risoluzione che è stata votata con 141 Stati membri favorevoli e sette contrari. I paesi che hanno votato contro sono 7: Bielorussia, Repubblica popolare democratica di Corea, Eritrea, Mali, Nicaragua, Russia e Siria. Tra i 32 astenuti figurano Cina, India e Pakistan. Secondo i termini della risoluzione di 11 paragrafi, l’Assemblea ha ribadito la sua richiesta che la Russia “ritiri immediatamente, completamente e incondizionatamente tutte le sue forze militari dal territorio dell’Ucraina e ha chiesto la cessazione delle ostilità”. Nella risoluzione l’Assemblea ha anche esortato gli Stati membri a cooperare “in uno spirito di solidarietà” per affrontare gli impatti globali della guerra sulla sicurezza alimentare, l’energia, la finanza, l’ambiente e la sicurezza nucleare. L’organismo mondiale – si legge sempre in una nota diffuso oggi dalle Nazioni Unite – ha respinto anche due emendamenti proposti dalla Bielorussia. La prima proposta avrebbe modificato diverse disposizioni della risoluzione stessa e la seconda avrebbe chiesto all’Assemblea di invitare gli Stati membri, tra l’altro, ad astenersi dall’inviare armi nella zona del conflitto.