Ucraina: messaggi di solidarietà dalle istituzioni Ue. Metsola (Parlamento), accanto al popolo aggredito “per la pace, la libertà, la giustizia”

(Foto Parlamento europeo)

“Continueremo a rimanere accanto all’Ucraina per tutto il tempo necessario. Per la pace. Per la libertà. Per la giustizia”. Un breve messaggio di solidarietà è affidato da Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, ai social network, a un anno dall’inizio della guerra in Ucraina. Anche le altre istituzioni Ue seguono la linea delle dichiarazioni di vicinanza al popolo aggredito. Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione, scrive su Twitter: “L’Ucraina è una testimonianza del coraggio di una nazione che non cederà mai nella sua ricerca della libertà. L’Ucraina prevarrà perché gli ucraini non faranno un passo indietro. E perché l’Europa e i suoi partner e alleati rimarranno saldi”. Al Parlamento europeo e alla Commissione a Bruxelles le bandiere dei 27 Stati membri sono oggi sostituite da quelle dell’Ue e dell’Ucraina.