Diocesi: Padova, domenica il rito di elezione per 52 catecumeni che riceveranno i sacramenti durante la veglia pasquale

Sono 52 i catecumeni che il 26 febbraio, prima domenica di Quaresima, vivranno il rito di elezione ai sacramenti pasquali, all’interno della celebrazione della Parola (non è una messa, ndr). Ventidue (17 adulti e 5 ragazzi) vivranno il rito presieduto dal vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, alle ore 16 in cattedrale a Padova, gli altri 30 ragazzi nelle rispettive parrocchie di riferimento.

Con questo rito antichissimo, che risale al III secolo, inizia per i catecumeni l’ultimo periodo di più intensa preparazione ai sacramenti che riceveranno durante la veglia pasquale. Nel rito dell’elezione, la Chiesa si assume la responsabilità dell’idoneità della persona a ricevere, successivamente nella veglia di Pasqua, i sacramenti.