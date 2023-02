Ucraina: Savona, oggi in cattedrale una preghiera per la pace. Il vescovo Marino al presidio “Parliamo di pace” in piazza Mameli

In concomitanza con il primo anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione Russa nel centro storico di Savona avranno luogo due iniziative insieme alla locale comunità ucraina per invocare la cessazione delle ostilità.

Oggi, venerdì 24 febbraio, alle 16.30, nella cattedrale Nostra Signora Assunta si terrà una preghiera per la pace e dalle 17.30 in piazza Goffredo Mameli il presidio “Parliamo di pace”, a cui interverrà il vescovo di Savona-Noli Calogero Marino.