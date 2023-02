Ucraina: stasera a Sondrio e Chiavenna fiaccolata silenziosa per la pace. Domani presidio a Como

In occasione del primo anniversario dell’invasione russa in Ucraina, anche nel comasco viene rilanciata la mobilitazione “Europe for Peace” per chiedere il cessate il fuoco e una soluzione negoziale del conflitto. Manifestazioni e presidi sono in programma a Como, Sondrio e Chiavenna con l’adesione di numerose le realtà, anche ecclesiali, tra le quali Acli, Caritas e alcune parrocchie.

A Sondrio l’appuntamento è fissato per venerdì 24 febbraio con ritrovo alle 20 in piazza Bertacchi, antistante la stazione ferroviaria, e partenza alle 20.30 della fiaccolata silenziosa per le vie della città con arrivo in piazza Campello. Sempre venerdì, anche Chiavenna si terrà una fiaccolata silenziosa con partenza alle 20.30 da piazza Bertacchi e arrivo a San Lorenzo in piazza Don Bormetti.

Il Coordinamento comasco per la pace, unitamente alle realtà del Mese della pace, di cui fa parte anche la Caritas diocesana di Como, promuovono per sabato 25 febbraio un presidio per la pace che si terrà dalle 14.30 alle 16 in piazza Grimoldi, a Como.