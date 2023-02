Ucraina: diocesi Reggio Calabria-Bova, oggi le campane di tutte le chiese suoneranno come segno di invocazione della pace

Oggi, venerdì 24 febbraio, nel primo anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina, le campane di tutte le chiese dell’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova risuoneranno come segno di invocazione a Dio per la pace. La Chiesa reggina-bovese ha, infatti, accolto la proposta avanzata dal Comitato “Per i bambini e le mamme ucraine”. Un invito, come annunciato dal vicario generale, mons. Pasqualino Catanese, che “si unisce ai continui appelli del Santo Padre affinché torni la pace nella martoriata Ucraina”. Le campane suoneranno tutte insieme alle 16.