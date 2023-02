Diocesi: Perugia, tornano i corsi-brevi ritiri spirituali promossi dal Centro di formazione pastorale in collaborazione con “Casa di preghiera Tabor”

Dopo aver riscosso un buon interesse e partecipazione ai suoi corsi-brevi ritiri spirituali promossi nel 2022, il Centro di formazione pastorale dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, in collaborazione con “Casa di preghiera Tabor” della Comunità Magnificat in Agello di Magione (Pg), ripropone anche per il 2023 queste “esperienze di crescita nella fede”. Così definisce questi corsi don Luca Bartoccini, direttore del Centro, teologo e canonico della cattedrale di Perugia, nel presentare il “calendario corsi 2023” che si terranno a “Casa Tabor”, a partire da questo fine settimana (sabato 25 febbraio, dalle 16 alle 18); ritiro dedicato alla “Lettura spirituale del Vangelo di Giovanni” che proseguirà con quattro incontri tra marzo e luglio.

Un altro corso, a partire dal 10 marzo, sarà dedicato alla figura di santa Teresa di Gesù Bambino dal titolo “Fragile come tutti, felice come pochi”. “Un vero percorso di guarigione interiore alla scuola di santa Teresa – commenta don Bartoccini, curatore del corso – per imparare che la nostra debolezza è la nostra forza. Seguendo il cammino di questa grande Santa, si scoprirà che i nostri limiti e le nostre fragilità non sono di impedimento per piacere a Dio e che solo l’abbandono nelle sue mani ci dona la vera gioia”.

Altri corsi si terranno da aprile a novembre dedicati ai temi: “Raccontare l’amore: fin dove arriva la misericordia di Dio?”; “Luigi e Zelia Martin, una storia d’amore di straordinaria ordinarietà. La sanità coniugale della quotidianità”; “Una gioia da condividere: perché, dove, quando, come, evangelizzare”. Inoltre sono in calendario: la “Veglia di Pentecoste”, il 27 maggio; l’incontro “Ora et labora: giornata di fraternità, preghiera e lavoro”, il 10 giugno; la “Cena fraterna e messa di ringraziamento” a conclusione dei corsi 2023, il 31 dicembre, sempre presso “Casa di preghiera Tabor”.

I ritiri spirituali sono proposti per piccoli gruppi, con spazi per la preghiera personale, la celebrazione della liturgia, l’adorazione eucaristica, la meditazione e la condivisione, in un clima familiare e con tempi distesi, per riposarsi nel Signore e crescere nella comunione con Lui e con i fratelli.