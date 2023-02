Settimanali Fisc: Molfetta, online il nuovo sito e la nuova app di “Luce e Vita”

Un passo avanti nell’informazione diocesana per essere al passo con i tempi, fedeli alla storia e alla geografia dei territori fisici e di quelli digitali.

Da alcuni giorni è attivo il nuovo sito http://www.luceevitaonline.it e l’app Luce e Vita on line che consente di sfogliare il settimanale diocesano sin dal giovedì e di seguire gli aggiornamenti dalla diocesi in tempo reale. L’iniziativa editoriale, incoraggiata dal vescovo mons. Domenico Cornacchia, è stata possibile grazie ad un finanziamento della Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici) con la partecipazione della diocesi, che ha consentito all’Ufficio per le Comunicazioni sociali e alla redazione di Luce e Vita di progettare e attivare sito e app, ma anche di acquistare attrezzature per essere sempre più pronti e presenti nei nuovi spazi di comunicazione. Senza tralasciare il formato cartaceo di Luce e Vita che resta comunque a disposizione di parrocchie e abbonati. Ogni giovedì, dall’app, si riceverà la notifica (l’omino di Luce e Vita) della avvenuta pubblicazione del nuovo numero che quindi sarà già a disposizione per essere sfogliato. Dall’app è possibile raggiungere con un click il nuovo sito, dove sono pubblicate altre notizie, oltre quelle del giornale cartaceo e digitale. Un arricchimento dell’offerta informativa della testata. Così come è possibile trovare il collegamento al sito diocesano www.diocesimolfetta.it con le comunicazioni della diocesi e dei suoi uffici. L’app si completa, nel menù, con i collegamenti al canale Youtube, con i video della diocesi, a whatsapp per comunicazioni veloci con la redazione, alle pagine social (facebook e Instagram) ai contatti e alla nascente sezione podcast che vedrà a breve una apposita progettazione.