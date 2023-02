Diocesi: Lecce, tornano le stazioni quaresimali. La prima stasera alla basilica del Rosario, in cattedrale messa con Seccia

Anche a Lecce, quest’anno, riprende la tradizione delle stazioni quaresimali. Saranno scelte in tre venerdì di quaresima tre chiese stazionali: la basilica del Rosario, la chiesa di Sant’Irene e la chiesa della Grazia, dalle quali si procederà processionalmente verso la chiesa cattedrale dove verrà celebrata la messa vespertina del giorno. La prima stazione di oggi 24 febbraio sarà presieduta dall’arcivescovo Michele Seccia con partenza alle 17.30 dalla basilica del Rosario. Alle 18, lo stesso pastore, presiederà l’eucarestia in duomo. La seconda, prevista per il 3 marzo, partirà dalla chiesa di Sant’Irene: all’arrivo in cattedrale, alle 18, presiederà l’eucarestia mons. Antonio Montinaro. Infine, la terza stazione quaresimale, programmata per il 10 marzo, si avvierà dalla chiesa di Santa Maria della Grazia in Piazza Sant’Oronzo, alle 18 in cattedrale presiederà la messa del terzo venerdì di Quaresima don Elvi De Magistris. “Le stazioni vogliono riaccendere nei credenti il desiderio di camminare nella purificazione dello spirito in questo tempo quaresimale per celebrare degnamente le feste pasquali”.