Diocesi: Roma, inaugurata la “Sala del benessere” a Val Melaina

Un luogo di incontro per le persone in difficoltà, che va da aggiungersi alla Mensa per i poveri che quotidianamente, nella storica parrocchia del quartiere di Val Melaina, distribuisce dai 130 ai 160 pasti gratuiti al giorno per le persone bisognose e i senzatetto della zona. E’ la Sala del Benessere, inaugurata nei giorni scorsi e promossa dalla Fondazione Ozanam-San Vincenzo de Paoli- Ente morale onlus insieme alla parrocchia del Santissimo Redentore (Via del Gran Paradiso, 51, 00139 Roma) guidata da padre Roberto Zaupa, scalabriniano. Nella Sala del benessere saranno a disposizione degli abituali frequentatori della mensa e degli abitanti della parrocchia e del quartiere un’assistente sociale e uno psicologo. Sono in programma, inoltre, una serie di Conferenze con illustri clinici relative alle patologie più frequenti. In maniera particolare, si provvederà ad informare le persone anziane per come gestire al meglio da un punto di vista medico la terza età. Affidata ai padri scalabriniani già dagli Anni Cinquanta, la parrocchia del SS. Redentore è diventata un importante riferimento in questa zona popolare della Capitale, grazie alla capacità di rispondere ai bisogni di una comunità e di una città che cambiavano anche in modo repentino: dalla Scuola per i poveri, nata nel 1937, all’attività della Polisportiva Tirreno, che dal 1945 favorisce l’educazione e la promozione dei giovani, insieme al Cineteatro, nato nello stesso anno, e ai campi scuola per dare l’opportunità ai figli del quartiere di uscire oltre i confini della propria borgata. La Mensa per i poveri del quartiere e della città risale al 1991, mentre l’anno successivo è stata inaugurata la Festa dei popoli, per l’integrazione degli immigrati, quella che oggi si tiene in piazza San Giovanni in Laterano la terza domenica di maggio.