Stasera, venerdì 24 febbraio, alle 20, Tv2000 trasmette dalla Basilica di San Giovanni in Laterano la veglia di preghiera “E la pace non avrà fine”, a un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, organizzata dalla diocesi di Roma e presieduta dal vicario del Papa per la diocesi di Roma, il card. Angelo De Donatis.