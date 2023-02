Ucraina: mons. Gądecki (Polonia), “gli ucraini hanno tutt’ora bisogno del nostro aiuto”

“Confido che grazie alla preghiera presto potremmo gioire di una pace giusta in Ucraina, e che grazie al sostegno materiale da parte nostra nessuno dei nostri fratelli e sorelle ucraini rimarrà senza aiuto” ha scritto il presidente dei vescovi polacchi mons. Stanisław Gądecki in occasione dell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. “Dopo un anno di eroica difesa dell’Ucraina la guerra continua con sempre nuove vittime e distruzioni, e gli ucraini hanno tutt’ora bisogno del nostro aiuto” ha sottolineato il presule ricordando che la Caritas polacca ha offerto sostegno a circa 2 milioni di profughi ucraini, mentre gli il valore di aiuti umanitari inviati nel paese in guerra ha superato i 55 milioni di euro. Il presidente dell’episcopato ha invitato i vescovi, e i sacerdoti polacchi così come le persone consacrate e tutti i fedeli laici a pregare per una pace giusta in Ucraina. Ha raccomandato inoltre affinché domenica 26 febbraio in tutte le chiese polacche, dopo ogni celebrazione liturgica, venga promossa una raccolta fondi i quali, tramite la Caritas, verranno destinati al sostegno delle vittime della guerra.