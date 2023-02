Libri: Torino, stasera presentazione del volume “Carcere e Covid-19 – Diario di una pandemia”

Verrà presentato stasera, venerdì 24 febbraio, a Torino, il volume “Carcere e Covid-19 – Diario di una pandemia” (Editoriale Scientifica). All’incontro, ospitato dalle 21 presso la Sala Gioco del Circolo dei lettori e promosso in collaborazione con la Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, saranno presenti l’autore Pietro Buffa, direttore generale della Direzione Formazione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e provveditore regionale della Lombardia, Claudio Sarzotti, docente di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino e referente regionale dell’associazione Antigone per il Piemonte, e Bruno Mellano, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte.

“Il volume – viene spiegato nella nota di presentazione – si pone l’obiettivo di osservare come si è ‘affrontata amministrativamente la diffusione pandemica di un virus, largamente sconosciuto, all’interno dei diciotto istituti di pena lombardi. Metodologicamente il diario ha assunto le forme di una serie quotidiana di annotazioni personali riguardanti l’andamento dell’infezione negli istituti, i problemi, i quesiti che tale andamento determinava, le notizie apprese dai canali più diversi, ufficiali e mediatici, ma anche le riflessioni personali, gli sfoghi e i timori espressi, direttamente o indirettamente, da colleghi e collaboratori, commenti sulle norme e le direttive ricevute ed emanate, i loro obiettivi, insomma tutto quello che […] ha suscitato curiosità, attenzione, preoccupazione o sollievo nel corso di un periodo temporale di oltre un anno, ovvero dal 22 febbraio 2020 al 1° aprile 2021’”.