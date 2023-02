Cammini giubilari sinodali: il 4 marzo nella basilica di San Pietro la quarta tappa su “giustizia biblica e fraternità”

Sabato 4 marzo, alle 14.30 presso l’Aula Nuova del Sinodo, avrà luogo il simposio dal titolo “La giustizia biblica e la fraternità”. L’incontro rappresenta la quarta tappa dei “Cammini Giubilari Sinodali”, un percorso organizzato dalla Fondazione Fratelli tutti in collaborazione con la Basilica di San Pietro per prepararsi al Giubileo del 2025, avendo come orizzonte l’enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco. I lavori saranno aperti alla presenza del card. Mauro Gambetti, arciprete della basilica di San Pietro. Seguiranno i saluti di mons. Orazio Pepe, segretario della Fabbrica di San Pietro. La tavola rotonda “Oltre i conflitti. Verità, memoria e riconciliazione”, sarà animata dal biblista Pietro Bovati, segretario Emerito della Pontificia Commissione Biblica e da Gemma Capra Calabresi, vedova del Commissario Luigi Calabresi, autrice del libro “La crepa e la luce. Sulla strada del perdono. La mia storia”. “A partire dallo scorso anno – spiega padre Francesco Occhetta, segretario generale della Fondazione Fratelli tutti e moderatore dell’evento – abbiamo raccolto l’invito del Papa ad aprirsi all’amicizia sociale e alla dimensione della fraternità come antidoto all’esclusione e all’odio. Nel 2022 abbiamo proposto tre appuntamenti sui temi della prossimità e della cura. Il 2023 è l’anno dedicato alla purificazione della memoria. Le tre nuove tappe ‘Percorsi di un nuovo incontro’ hanno come punto di partenza il capitolo 7 dell’enciclica e nascono per alimentare la fraternità, per apprendere come ricostruire la verità elaborando il conflitto e il dolore, e approdare al perdono e alla riconciliazione. In questo nuovo simposio faremo questo cammino guidati dalla giustizia biblica, che alla vendetta contrappone la riparazione e la ricomposizione delle relazioni fratturate nella storia personale degli uomini, in quella sociale e politica”.

L’incontro del 4 marzo prossimo prevede, come per gli appuntamenti precedenti, una sessione plenaria di ascolto e un laboratorio di dialogo: un momento di riflessione, condivisione e confronto dei gruppi partecipanti che rappresentano la società civile ed operano in realtà diverse – terzo settore, associazionismo, carceri, mediazione sociale, avvocatura, aziende – supportando una nuova idea di giustizia. L’esperienza si concluderà nella basilica di San Pietro, con un tempo di contemplazione della bellezza organizzato attraversi percorsi tematici, per far vivere spiritualmente gli argomenti trattati. “La giustizia biblica e la fraternità” apre, dunque, il nuovo ciclo di incontri previsti per il 2023. Nel 2022 sono stati organizzati tre appuntamenti, cui hanno partecipato 325 associazioni e più di 1000 partecipanti. Nel 2024 si approfondirà il discorso sull’”amore politico”, così come lo definisce Papa Francesco, riferendosi alla responsabilità di costruire insieme il bene comune.