Diocesi: Benevento, un concorso per la progettazione del nuovo complesso parrocchiale “Spirito Santo”

L’arcidiocesi di Benevento intende bandire un concorso per la progettazione di un nuovo complesso parrocchiale costituito da chiesa, locali di ministero pastorale (aule e salone) e casa canonica in contrada Pezzapiana, via Liguri Bebiani, per la parrocchia dello Spirito Santo a Benevento (Bn). A tal fine invita a manifestare l’interesse a partecipare all’iniziativa.

La partecipazione al concorso è riservata a gruppi di lavoro costituiti da progettisti, esperti in liturgia, artisti. All’interno del gruppo di lavoro ogni componente può concorrere per una sola qualifica e ciascun concorrente potrà far parte di un solo gruppo di lavoro, pena esclusione dal concorso.

Per formalizzare la candidatura è necessario inviare la domanda esclusivamente in via telematica entro e non oltre le ore 23,59 del 16 marzo 2023, con la seguente procedura: esclusivamente il coordinatore dovrà registrarsi al sistema compilando il form di cui il link http://webapps2.chiesacattolica.it/bandochiese; a stretto giro verranno fornite le credenziali per effettuare il log-in al sistema per completare in ogni parte il modulo on-line e inviare la manifestazione di interesse. Alla scadenza del termine stabilito, ovvero le 23,59 del 16 marzo 2023, il sistema informatico non permetterà più l’invio di domande ma esclusivamente la visualizzazione delle domande già inviate telematicamente.

Una Commissione nominata dall’arcivescovo e composta da esperti in architettura, liturgia e arte valuterà la documentazione inviata considerando come fattori qualificanti la progettazione e/o l’esecuzione di attività/opere attinenti l’architettura/arte sacra e/o di rilevanza sociale, tenuto conto anche degli aspetti grafici e comunicativi.

La Commissione selezionerà un minimo di 12 (dodici) partecipanti al concorso. Il verbale dell’istruttoria della Commissione rimarrà riservato. Le decisioni espresse dalla Commissione sono insindacabili.

I nominativi dei gruppi di lavoro selezionati verranno resi pubblici, entro il 3 aprile 2023, sul sito ufficiale dell’arcidiocesi di Benevento e dell’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei.

Per eventuali chiarimenti/approfondimenti su questa specifica procedura si rimanda esclusivamente alle Faq pubblicate contestualmente all’avviso di manifestazione di interesse.