Commissione Ue: strategia per rendere più accessibile la connessione rapida internet a cittadini e imprese

La Commissione europea punta a rendere più accessibile la connessione rapida internet Gigabit a tutti i cittadini e alle imprese dell’Ue entro il 2030. L’Esecutivo europeo ha presentato una serie di azioni, in linea con gli obiettivi del Decennio digitale europeo, per consentire la trasformazione delle reti di connessione internet nell’Ue. Lo comunica in una nota la Commissione europea. Bruxelles ha adottato una proposta di “Gigabit Infrastructure Act”, un regolamento per promuovere nuove regole per “un’installazione più rapida, economica ed efficace delle reti Gigabit in tutta l’Ue”. Inoltre, la Commissione ha pubblicato un progetto di raccomandazione Gigabit, che punta a “fornire indicazioni alle autorità nazionali di regolamentazione sulle condizioni di accesso alle reti di telecomunicazione degli operatori con un significativo potere di mercato, per incentivare un più rapido abbandono delle tecnologie tradizionali e un’accelerazione della diffusione delle reti Gigabit”. Infine, la Commissione ha avviato una consultazione esplorativa sul futuro del settore delle reti di connessione e delle sue infrastrutture, per “raccogliere pareri su come la crescente domanda di connessione internet e i progressi tecnologici possano influenzare gli sviluppi e le esigenze future”.