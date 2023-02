Conferenza sul futuro dell’Europa: Commissione Ue ospita a Bruxelles panel di cittadini sui mondi virtuali. Presenti alcuni giovani ucraini

La Commissione Ue ha ospitato a Bruxelles un panel per “consentire ai cittadini di formulare raccomandazioni su una visione, principi e azioni per garantire che i mondi virtuali nell’Ue siano equi e adatti alle persone”. Il panel intendeva fornire “un elenco di raccomandazioni che sosterranno il lavoro della Commissione sui mondi virtuali e sul futuro di Internet”. Il lavoro svolto “contribuirà a plasmare i principi per mondi virtuali incentrati sulle persone e sui valori europei, nel rispetto delle regole europee”. La Commissione pubblica inoltre, oggi, i risultati dello studio “Realtà estesa: opportunità, storie di successo e sfide” che valuta i punti di forza e di debolezza dell’uso delle tecnologie di realtà estesa nei settori della sanità e dell’istruzione. Dubravka Šuica, vicepresidente della Commissione, ha accolto a Bruxelles 150 cittadini selezionati a sorte nei 27 Stati membri. A loro si sono uniti cittadini ucraini, “per sottolineare l’aggressione non provocata e ingiustificata della Russia”.

Il vicepresidente Šuica ha dichiarato: “da quando è iniziata la Conferenza sul futuro dell’Europa, i panel di cittadini sono diventati un elemento costante della nostra vita democratica, in cui i cittadini hanno voce in capitolo diretta sull’elaborazione delle politiche dell’Ue. I panel di cittadini aprono una nuova fase di democrazia deliberativa e daranno ai cittadini l’opportunità di fornire idee e raccomandazioni su iniziative chiave che avranno un impatto sulle loro vite. Questi panel sono anche una celebrazione della democrazia. In questa particolare occasione, per mostrare il nostro incrollabile sostegno all’Ucraina un anno dopo la brutale invasione della Russia, abbiamo invitato alcuni amici ucraini a unirsi a noi e condividere la loro testimonianza”.

Si tratta del secondo panel di cittadini di nuova generazione lanciato a seguito della Conferenza sul futuro dell’Europa, come annunciato dalla presidente Von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell’Unione del 2022, per promuovere la partecipazione dei cittadini alla politica della Commissione europea. Il primo panel di cittadini di prossima generazione sullo spreco alimentare si è svolto tra dicembre 2022 e febbraio 2023.