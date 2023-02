Migranti: incontro Anci-Tavolo Asilo e immigrazione. Biffoni, “siamo tutti impegnati a gestire le difficoltà che si presentano”

“Un confronto intenso e franco sull’accoglienza e più in generale sui nodi che riguardano l’immigrazione”. Così Matteo Biffoni, sindaco di Prato e delegato Anci all’Immigrazione, ha commentato l’incontro tenutosi questa mattina nella sede nazionale dell’associazione, a Roma, con il Tavolo Asilo e Immigrazione composto da numerose sigle del Terzo settore e dei sindacati, presenti delegati di Arci, Caritas, Cnca, Cgil, Irc.

Numerosi – viene spiegato in una nota dell’Anci – i temi affrontati: dai minori stranieri non accompagnati all’accoglienza in famiglia, all’importanza di riconoscere gli operatori dell’accoglienza e di qualificarne il lavoro, fino alla riflessione sulle azioni per fortificare ancora di più il sistema di protezione, senza trascurare i nodi legati ai percorsi di inclusione dei cittadini stranieri sui territori: “Condividiamo molte delle questioni che ci sono state rappresentate, pur tener conto delle differenze dei ruoli e delle funzioni. Anci – ha sottolineato Biffoni – ha il compito di rappresentare le diverse sensibilità e posizioni che attraversano il mondo dei Comuni e dei sindaci”. “Tutti i territori – ha aggiunto – sono interessati dall’immigrazione e, in uno spirito di collaborazione, siamo tutti impegnati, Comuni e società civile, ad occuparci e a gestire le difficoltà che si presentano”. “È stato definito con i rappresentanti del Tavolo Asilo e Immigrazione presenti – ha concluso il delegato Anci – di avviare un lavoro stabile e costante di confronto sulle questioni e sulle problematiche, partendo da quelli su cui si riscontra una maggiore assonanza, e per una sempre più approfondita comune analisi, così da rappresentarle ai tavoli nazionali”.