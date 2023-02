Yemen: dalla Ue aiuti umanitari per 193 milioni. Sostegni alla popolazione per salute, cibo, acqua

La Commissione europea ha annunciato oggi finanziamenti per oltre 193 milioni di euro a favore delle persone più vulnerabili nello Yemen. “Lo Yemen è stato devastato da anni di violenze, sfollamenti, crisi economiche e politiche”. Il finanziamento, annunciato dal commissario Janez Lenarčič durante il Forum umanitario internazionale di Riyadh, fornirà ai più vulnerabili assistenza salvavita. 136 milioni di tale importo saranno forniti ai partner umanitari dell’Ue, come le Nazioni Unite e le Ong, “per contribuire a soddisfare le esigenze emergenti derivanti dalla violenza in corso e da disastri correlati”. Le attività finanziate dall’Ue comprendono salute, nutrizione e assistenza alimentare, nonché acqua e servizi igienico-sanitari per prevenire la malnutrizione e la trasmissione di epidemie. 55 milioni di euro di aiuti allo sviluppo sono destinati alla sicurezza alimentare e al sostegno dei mezzi di sussistenza per affrontare sia le esigenze urgenti di sicurezza alimentare, sia lo sviluppo a lungo termine e l’autosufficienza.

Il commissario Lenarčič ha dichiarato: “Lo Yemen rimane una delle peggiori crisi umanitarie del mondo. 17 milioni di persone soffrono di insicurezza alimentare. L’Unione europea si impegna a continuare a sostenere la popolazione yemenita finché sarà necessario. Esorto tutte le parti a garantire l’accesso umanitario senza restrizioni. Non dobbiamo inoltre dimenticare che solo una soluzione politica può porre fine a questa sofferenza”.