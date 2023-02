Romania: Timisoara capitale europea della cultura nel 2023. Le iniziative delle Chiese cristiane. Per i giovani festival ecumenico

Timișoara, città romena multietnica, multiculturale e multiconfessionale, è nel 2023 capitale europea della cultura. E il 17 febbraio scorso ha iniziato il programma ufficiale delle manifestazioni, che vedranno coinvolte anche le Chiese durante quest’anno celebrativo. Secondo una comunicazione inviata al Sir dall’ufficio stampa della diocesi romano-cattolica di Timișoara, nei giorni 1-7 maggio le Chiese ortodossa, romano-cattolica, greco-cattolica, riformata ed evangelica organizzano l’Ecumenical Youth Fest: un festival ecumenico dedicato ai giovani, con il motto “Camminare insieme nella luce di Cristo”. L’evento includerà tavole rotonde, momenti di preghiera, serata di spettacolo e vari workshop offerti da un gruppo Gen Verde dall’Italia. Inoltre, dal 4 all’8 maggio ci sarà una conferenza ecumenica sulla storia e il presente della regione di Banat, alla quale appartiene la città di Timișoara; tra il 29 luglio e il 3 agosto è previsto un Colloquio europeo delle parrocchie; e il 16-18 novembre, dietro invito del vescovo romano-cattolico di Timișoara, mons. Iosif Csaba Pal, la città ospiterà l’incontro “Insieme per l’Europa”, al quale sono attesi circa 250 partecipanti dalla Romania e dall’estero. In più, durante l’anno 2023, in varie chiese della città ci saranno concerti di musica sacra. E dato che le chiese fanno parte dell’identità culturale della città, due dei quattro francobolli celebrativi emessi dalle Poste romene rappresentano la cattedrale ortodossa e il duomo cattolico di Timișoara.