Giornata personale sanitario: Mangiacavalli (Fnopi), “non c’è più spazio per ricette semplicistiche. Insieme per sostenere Ssn e sistema salute”

“La giornata di oggi ha dimostrato come siano necessari nuovi modelli e un nuovo approccio al sistema salute, al sistema sociosanitario: non c’è più spazio per ricette semplicistiche, servono risposte univoche ai problemi complessi del sistema salute di questo Paese e dei professionisti che quotidianamente lo vivono”. Così Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), ha commentato la terza Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socio-assistenziale e del volontariato, celebrata insieme a Roma, presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, da tutte le undici Federazioni dei professionisti sociosanitari. La presidente Fnopi, che all’evento ha parlato a nome di tutte le Federazioni presenti, ha ricordato che la salute dei cittadini “non è e non può essere un problema delle singole professioni ma di un sistema multiprofessionale che richiama a un’analisi e a strumenti di complessità. Noi – ha aggiunto – come professionisti del sistema, siamo quelli che mettono a terra le azioni necessarie, tentano di tradurre le linee politiche istituzionali nell’operatività, nei percorsi di presa in cura e di assistenza, di continuità. Oggi, e in questi ultimi anni, lo abbiamo dimostrato”.

Spiegando il senso della giornata, Mangiacavalli ha detto che “la legge n. 155/2021 dedica questa Giornata all’impegno e alla professionalità di chi ha affrontato, e ancora affronta quotidianamente, le sfide che il Sistema sanitario ha posto e pone al nostro Paese. Noi, professionisti sanitari e sociosanitari – ha proseguito – dedichiamo questa giornata a chi ha sofferto, a chi soffre e a tutte le persone che, con la loro attenzione e partecipazione, hanno aiutato ad arginare la pandemia con comportamenti coscienziosi e virtuosi”. Anche nei momenti più difficili – ha concluso – “siamo rimasti uniti, come lo siamo oggi e ‘insieme’ è l’avverbio scelto per caratterizzare questo evento, perché riteniamo che sostenere, nella sua interezza e complessità, il nostro Sistema salute, e garantire il nostro Servizio sanitario nazionale sia possibile solo con un impegno costante, competente, multidisciplinare e sinergico”.