Niger: Consiglio Ue, via libera alla missione di partenariato militare. “Sostegno nella lotta contro il terrorismo”

Il Consiglio Ue lancia oggi una missione di partenariato militare in Niger nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, “per sostenere il Paese nella sua lotta contro i gruppi armati terroristici”. Lo segnala una nota emessa a Bruxelles. “L’obiettivo della missione di partenariato, formalmente istituita il 12 dicembre 2022 su richiesta delle autorità nigerine, è quello di rafforzare la capacità delle Forze armate del Niger di contenere la minaccia terroristica, proteggere la popolazione nel Paese e garantire un ambiente sicuro e protetto nel rispetto del diritto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale”. La missione sosterrà in particolare l’istituzione del Centro per la formazione dei tecnici delle forze armate, fornirà consulenza e formazione specializzata su richiesta agli specialisti delle forze armate del Niger e sosterrà la creazione di un nuovo battaglione di supporto per la comunicazione e il comando. Il comandante della missione è il direttore della capacità di pianificazione e condotta militare, vice ammiraglio Hervé Bléjean.