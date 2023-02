Brasile: 36 morti per le forti piogge e le inondazioni che hanno investito il litorale dello Stato di San Paolo

Forti piogge hanno causato nel fine settimana inondazioni, danni e almeno 36 vittime lungo il litorale dello Stato brasiliano di San Paolo. Secondo i dati forniti dal Governo statale, 228 persone sono sfollate e 338 rimangono senza casa. Tra i morti accertati finora, 35 sono di São Sebastião e uno (un bambino di sette anni) a Ubatuba. Entrambi i centri di trovano nella diocesi di Caraguatatuba.

Il coordinatore della Protezione civile dello Stato, Henguel Ricardo Pereira, sta seguendo le azioni per aiutare le persone sfollate a causa delle piogge. Sei squadre della Protezione civile statale stanno lavorando in modo complementare nei comuni colpiti. Il governatore Tarcísio de Freitas ha decretato lo stato di calamità pubblica per le città di Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga.Allerta meteo anche negli Stati di Rio de Janeiro e Bahia.