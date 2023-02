Justice and Peace Europe: meeting a Parigi su guerra in Ucraina, impatto inflazione sulla società europea, progetti sociali per i giovani

(Photo Justice and Peace Europe)

L’impatto dell’elevata inflazione sulle società, soprattutto sui giovani, è stato il tema al centro della riunione dei segretari generali della Conferenza delle Commissioni europee di Justice and Peace Europe. Lo scorso weekend si sono incontrati a Parigi trenta rappresentanti di venti commissioni e organizzazioni cattoliche. Lo comunica in una nota Justice and Peace Europe. La conferenza è stata aperta dal presidente della Conferenza episcopale francese, mons. Eric de Moulins-Beaufort, dal governatore della Banque de France, François Villeroy de Galhau, e da Anne-Florence Quintin della Confederazione francese dei lavoratori (Cfdt). I partecipanti hanno visitato il progetto Césure, nel quartiere latino di Parigi, della cooperativa Plateau Urbain che anima una ex sede universitaria per “accogliere progetti sociali e culturali per aiutare gli studenti che soffrono per il peggioramento della situazione economica e sociale”. I segretari generali hanno discusso sulle relazioni del Sinodo a Praga e sull’iniziativa annuale 2023 “Affrontare le nostre paure e riconnettere il mondo”. I partecipanti hanno ringraziato il delegato della Chiesa greco-cattolica ucraina per la sua “testimonianza della resistenza ucraina alla brutale invasione russa dello scorso febbraio”. I delegati di Justice and Peace hanno ribadito il “sostegno e la solidarietà al popolo ucraino”. La presidente ad interim Cécile Dubernet ha ringraziato l’arcivescovo Noel Treanor, per quattro anni presidente di Justice and Peace Europe, augurandogli un buon inizio nel nuovo ruolo di nunzio apostolico presso l’Unione europea.