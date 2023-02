Ucraina: Unhcr, al via campagna Sms solidale al numero 45588 per sostenere sfollati e profughi

Ad un anno dell’inizio della guerra in Ucraina, che ha costretto 8 milioni di bambini, donne, uomini a lasciare il Paese per cercare sicurezza oltreconfine e 5,3 milioni a vivere da sfollati interni, l’Alto Commissariato Onu per rifugiati (Unhcr) lancia una campagna solidale al numero 45588. “In Europa – spiega l’organizzazione in un comunicato – stiamo assistendo a una delle più grandi crisi umanitarie della storia recente, la crisi di rifugiati più grave e con la crescita più rapida dalla seconda guerra mondiale. Fra le persone che hanno lasciato il Paese, oltre 1 milione e mezzo si trova in Polonia, oltre 480mila nella Repubblica Ceca e oltre 100 mila in Bulgaria, Moldavia, Romania e Slovacchia; milioni di persone che vivono in una situazione di grande fragilità, insicurezza alimentare, in rifugi di fortuna privi di elettricità, gas o acqua potabile”. L’Unhcr, in Ucraina dal primo momento, per continuare a rispondere ai bisogni urgenti delle persone in fuga lancia la campagna “Ucraina. È passato un anno di guerra, non il dolore”.

“I numeri da soli non riescono però a raccontare fino in fondo questo atroce conflitto: milioni di bambini, donne e uomini che prima della guerra avevano una vita normale, in poche ore, sono precipitati nella disperazione”, prosegue il comunicato, e “stanno affrontando un rigido inverno in case danneggiate o in edifici inadatti a proteggerli dal gelo, senza energia elettrica, riscaldamento e forniture idriche e senza mezzi di sussistenza. Purtroppo, da ottobre in poi, anche l’inverno è stato utilizzato come un’arma. Secondo i dati diffusi dalle autorità ucraine, almeno 12 milioni di persone nel Paese, in questo momento, non hanno accesso all’energia elettrica e al riscaldamento per via dei danni alle infrastrutture causati dai bombardamenti, mentre le temperature continuano a scendere”.

Dal 19 febbraio al 12 marzo la campagna può essere sostenuta donando al numero solidale 45588. l valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun Sms inviato da cellulari WindTre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali e, sempre per la rete fissa, di 5 euro da Twt, Convergenze, PosteMobile.