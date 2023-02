Disabilità visiva: Roma, domani convegno sul “Braille come strumento di inclusione e integrazione”

“Oltre i Sensi – Il Braille come strumento di inclusione e integrazione”. È il titolo del convegno che si svolgerà domani, martedì 21 febbraio, alle 9, a Palazzo San Macuto-Refettorio della Camera dei deputati, in via del Seminario, 76, a Roma, in occasione dell’anniversario nazionale del Braille.

L’iniziativa è promossa con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali. Saranno presentati gli esiti della ricerca scientifica “Inclusione e tecnologia”, sull’impatto dell’alfabetizzazione Braille e delle innovazioni rispetto ad autonomia e occupazione, il docu-reality “Oltre i Sensi” e i vincitori del Premio Muñoz edizione 2022. A seguire, dalle 16 alle 19, la mostra esperienziale alla scoperta del codice Braille, presso il Palazzo del Rettorato dell’Università La Sapienza di Roma-Foyer Organi Collegiali, piazzale Aldo Moro, 5. Un percorso espositivo dalle strumentazioni antiche fino alle avanguardie tecnologiche e alle postazioni gioco.

Interverranno, tra gli altri, Simona Balistreri, presidente della cooperativa sociale Raggio di Luce, Marco Olivieri, presidente dell’associazione generale Cooperative italiane-Lazio, Michelangelo Patanè, presidente del Movimento apostolico ciechi, Salvatore Bentivegna, presidente del Centro Braille San Giacomo, Ettore Galassi, presidente del Movimento apostolico ciechi-Lazio. I video saluti saranno a cura di suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio nazionale per la Pastorale delle persone con disabilità della Cei, e di Vincenzo Falabella, presidente della Federazione italiana per il superamento dell’handicap.