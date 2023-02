Università e Istituzioni pontificie: Roma, giovedì la presentazione del rapporto 2022

È in programma per giovedì 23 febbraio, alle ore 11, nella sala Marconi di Radio Vaticana, la conferenza stampa di presentazione del rapporto 2022 delle Università e Istituzioni pontificie presenti a Roma, in vista dell’udienza che Papa Francesco concederà alle loro rispettive comunità accademiche sabato 25 febbraio nell’Aula Paolo VI. Interverranno alla conferenza stampa Luis Navarro della Pontificia Università della Santa Croce, sr. Piera Silvia Ruffinatto della Pontificia Facoltà di scienze dell’educazione Auxilium, Alfonso V. Amarante del Pontificio Istituto Alfonsianum, Rafaella Figueredo come rappresentante degli studenti Cruipro. Le Università e Istituzioni pontificie romane rappresentano un bacino di oltre 15mila studenti provenienti da più di 120 Paesi, che frequentano i 22 atenei dislocati in vari quartieri della capitale. Il rapporto è stato realizzato con il contributo dei referenti per la comunicazione delle distinte Università e Istituzioni e raccoglie i principali dati riguardanti gli atenei pontifici, dalla loro missione al servizio della Chiesa universale al numero di studenti formati ogni anno, inclusi alcuni raffronti con le università civili di Roma. Il documento nasce anche come occasione per valorizzare il potenziale che la Rete tra le diverse comunità accademiche rappresenta per l’evangelizzazione della cultura.