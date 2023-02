Vittorio Bachelet: Fuci La Sapienza Roma, nel pomeriggio convegno per ricordare “l’impegno di un cattolico nella società”

“Vittorio Bachelet: l’impegno di un cattolico nella società”. Questo il titolo del convegno che si terrà nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 febbraio, all’Università “La Sapienza” di Roma per iniziativa del Gruppo “Vittorio Bachelet” della Federazione universitaria cattolica italiana (Fuci) attivo presso lo stesso Ateneo. I lavori prenderanno il via alle 17, presso la Sala delle Lauree della Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione, con i saluti della magnifica rettrice de “La Sapienza”, Antonella Polimeni, di Giovanni Bachelet, docente di Computing methods for physics, di Miguel Gotor, assessore alla Cultura del Comune di Roma, dell’europarlamentare Beatrice Covassi, e di Matteo Jarno Santoni, presidente del Gruppo Fuci “Vittorio Bachelet”. Seguiranno gli interventi di Stefano Ceccanti, docente di Diritto costituzionale italiano e comparato, e di Augusto D’Angelo, docente di Storia contemporanea. Modererà Gabriele Cela, segretario-tesoriere del Gruppo Fuci “Vittorio Bachelet”.