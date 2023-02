Diocesi: Bari-Bitonto, stasera incontro su “La crescente digitalizzazione delle relazioni e della vita quotidiana”

“La crescente digitalizzazione delle relazioni e della vita quotidiana”. Questo il titolo dell’incontro in programma nella serata di oggi, lunedì 20 febbraio, a Bari. L’appuntamento, ospitato dalle 19.30 presso la Domus Familiae-Nozze di Cana (strada C. Schiamante, Bari-Torre a Mare), sarà introdotto da mons. Franco Lanzolla, segretario della Commissione Pastorale per la famiglia e la vita della Conferenza episcopale pugliese. Seguirà la relazione di Francesco Belletti, direttore del Centro internazionale studi famiglia (Cisf) di Milano. Nella serata moderata da Enzo Quarto, giornalista della Rai e scrittore, interverranno Lodovica Carli, presidente del Forum delle associazioni familiari di Puglia, e Valeria Rossini, professoressa associata in Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione dell’Università degli studi di Bari “ A. Moro”.