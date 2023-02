“In ricordo dei circa 500 deceduti e degli oltre 470mila contagiati durante la pandemia Covid, esprimo vera e sincera gratitudine per il personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. Il loro impegno e il loro spirito di sacrificio non sarà mai dimenticato”. Così il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, in occasione della terza Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato.