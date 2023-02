Regno Unito: Londra, da settembre pasto caldo gratis a tutti gli alunni delle elementari. Il sindaco Khan, “anche io andavo a scuola senza cibo”

Un pasto caldo gratis a ogni alunno delle elementari, sia esso figlio di famiglia ricca o povera, per raggiungere i bambini che arrivano a scuola col cestino vuoto e fanno finta di avere da mangiare perché si vergognano di essere senza cibo. Ad annunciare il nuovo progetto, che partirà a settembre e durerà un anno, e dal quale trarranno beneficio 270.000 scolari, è stato il sindaco di Londra, Sadiq Khan. In Gran Bretagna i figli di genitori molto poveri hanno già adesso il diritto di mangiare gratis a scuola, ma il sistema dei sussidi è così complicato che, spesso, molti di loro rimangono senza pranzo. Inoltre quel buono segnala una mancanza di mezzi che diventa, spesso, stigma. “Io stesso avevo diritto ai pasti caldi”, ha spiegato il sindaco, durante un’intervista trasmessa dalla Bbc, “e mi ricordo la vergogna che provavo a non potermi sedere a mangiare insieme ai miei compagni. Ho sentito storie tremende, di genitori che non mangiano per dare il cibo ai figli e insegnanti che portano il pranzo per gli alunni a scuola”. Almeno 237.000 bambini, nella capitale britannica, sono senza cibo e, in Inghilterra, quasi 1,9 milioni di scolari, il 22,5% di tutti quelli che frequentano scuole pubbliche, ricevono il pranzo gratis già dal 2010. Erano poco più di un milione nel 2009. Uno ogni quattro bambini nel Regno Unito, 3,9 milioni (27%), hanno vissuto in condizioni di povertà tra il 2020 e il 2021. Il nuovo programma lanciato dal sindaco Sadiq Khan costerà 130 milioni di sterline, pari a 146 milioni di euro.