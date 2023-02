Ucraina: Save the Children, “ogni giorno vengono uccisi o feriti 4 bambini”

“Ogni giorno in Ucraina vengono uccisi o feriti in media 4 bambini, per lo più in attacchi con armi esplosive in aree popolate. Delle centinaia di civili che hanno avuto incidenti con ordigni esplosivi, circa il 40% è morto per le ferite riportate, il 22% di questi decessi riguarda donne e bambini. Più del 20% degli edifici scolastici del Paese, uno su 5 è stato danneggiati o distrutto”. Questo l’allarme lanciato da Save the Children nel rapporto “Un pesante tributo: l’impatto di un anno di guerra sui bambini in Ucraina”, diffuso oggi nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato Inger Ashing, direttrice generale di Save the Children International, e, da Kiev, Sonia Khush, direttrice di Save the Children in Ucraina. “La guerra colpisce in maniera drammatica i più piccoli. Nell’ultimo anno le bambine, i bambini e i ragazzi sono stati costretti a nascondersi sottoterra per circa 920 ore, pari a 38,3 giorni, più di un mese”, denuncia il report.

Il rapporto mette in evidenza le informazioni raccolte dall’organizzazione a un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina e viene lanciato nell’ambito della campagna “Bambini sotto attacco”, che denuncia il drammatico impatto fisico e psicologico della guerra sui bambini e le gravi conseguenze sulla loro crescita. “Dallo scoppio della guerra ci sono stati 703 attacchi accertati a operatori e strutture sanitarie, con conseguenze significative sui servizi sanitari per le madri e per i neonati, tanto che i rapporti sulle nascite premature stimano che fino al 10% di tutti i neonati nascono prematuri in Ucraina”.