Diocesi: Caritas Massa Carrara, al via corsi di formazione per i nuovi operatori

Sono diversi i corsi di formazione promossi dalla Caritas diocesana di Massa Carrara-Pontremoli al via in questi giorni.

Oggi, lunedì 20 febbraio, comincerà quello rivolto ai nuovi operatori dei Centri di ascolto, che si terrà a Carrara presso i locali del nuovo Centro vicariale della Carità sotto la Chiesa di San Ceccardo. “Il CdA vicariale di Carrara infatti – spiega Almo Puntoni, direttore della Caritas diocesana – ha bisogno di essere potenziato per far fronte alla gestione del nuovo Centro di prossima inaugurazione”. Sono previsti sei incontri, tutti dalle 21 che si terranno nelle serate del 20, 24 e 27 febbraio, 3, 6 e 10 marzo.

Sempre nella serata odierna partirà anche il corso per gli operatori degli Armadi; anche in questo caso gli incontri si terranno presso i locali del nuovo Centro vicariale della Carità a Carrara. Dopo il primo appuntamento insieme ai nuovi operatori dei Centri di ascolto, i successi incontri si terranno, sempre alle 21, martedì 28 febbraio e 7 marzo.

In vista dell’apertura della nuova sede del Centro di aiuto alla vita presso il Centro vicariale della Carità di prossima inaugurazione in Aulla, la Caritas diocesana propone anche un corso rivolto ai volontari che vi opereranno. “I Cav di Massa e Carrara in collaborazione con Caritas – precisa Puntoni –, fanno richiesta di volontari per l’apertura di questo nuovo servizio”. Previsti 5 incontri (14, 21, 28 marzo, 4 e 18 aprile).