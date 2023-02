Diocesi: Arezzo, dolore per la prematura scomparsa di don Agapito Batholomeo Mhando. Mercoledì i funerali presieduti dal vescovo Migliavacca

La diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro piange la scomparsa di don Agapito Batholomeo Mhando, che è morto prematuramente sabato 18 febbraio ad Arezzo. Don Agapito, ricorda una nota diffusa stasera dalla diocesi, era nato il 15 dicembre 1972 nella Repubblica di Tanzania, nel continente africano. Ordinato sacerdote il 17 settembre 2003, dopo un periodo di studi a Roma, durante il quale aveva anche avuto occasione di collaborare con la Radio Vaticana per i programmi sul suo Paese d’origine, era stato accolto nella diocesi aretina nel 2011.

“Nella nostra Chiesa particolare – si legge nella nota -, don Agapito ha dapprima prestato servizio nell’Unità pastorale del Medio Casentino sino al 2017, poi, dal 2018, dopo un breve periodo a Sansepolcro, è stato viceparroco nella parrocchia di Santa Croce in Arezzo. Infine, nello scorso mese di giugno era stato nominato amministratore parrocchiale della parrocchia di Sant’Egidio all’Orciolaia, coadiuvato da don Silvano Paggini”.

“La sua morte ha lasciato attoniti e addolorati i fedeli dell’Orciolaia, che hanno accolto con benevolenza don Agapito e hanno avuto modo di apprezzarne l’affabilità e la generosità, come pure le altre comunità della diocesi dove don Agapito ha vissuto il suo ministero nell’ultimo decennio e l’intero presbiterio diocesano”, prosegue la nota.

Nel comunicare la notizia della sua morte ai sacerdoti, ai diaconi e ai fedeli, il vescovo Andrea Migliavacca ha esortato a ricordare don Agapito “nella preghiera, accompagnandolo ora con lo stesso amore e con la stessa dedizione con cui è stato accolto e seguito in questi anni, fino agli ultimi giorni, dalle nostre comunità e dai sacerdoti con cui ha collaborato, e affidandolo con fiducia all’abbraccio misericordioso del Signore”. Il presule ha assicurato la sua vicinanza ai familiari del sacerdote scomparso, alla parrocchia dell’Orciolaia, alle altre comunità e a tutti i sacerdoti della diocesi: “Sono vicino a tutti voi, condividendo sgomento e cordoglio. La preghiera e il confidare nella speranza in Dio ci aiutino”.

I funerali di don Agapito Batholomeo Mhando saranno presieduti dal vescovo Migliavacca mercoledì 22 febbraio, alle ore 1, nella chiesa di Sant’Egidio all’Orciolaia, in Arezzo.