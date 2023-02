Giornata personale sanitario: Migliore (Fiaso), “fondamentale investire sui nostri professionisti. Pronti a collaborare con istituzioni per sostenibilità Ssn”

“Insieme ce l’abbiamo fatta. Management, medici, infermieri e operatori sanitari insieme sono riusciti a fare molto di più della somma del lavoro dei singoli. In questi mesi, il mondo della sanità ha dovuto affrontare sfide mai viste prima: dalla necessità di fornire cure ai pazienti affetti da Covid-19 all’aumento della domanda di servizi sanitari. Ma grazie alla collaborazione tra i vari attori, si è riusciti ad affrontare queste difficoltà. È importante ricordarlo in questa giornata ma oltre alla riconoscenza, è arrivato il momento di un riconoscimento concreto, attraverso azioni di governo, per continuare a garantire la tutela della salute pubblica”. Così il presidente della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), Giovani Migliore, a margine delle celebrazioni per la Giornata nazionale del personale sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale e del volontariato, presso la Pontificia Università San Tommaso D’Aquino, a Roma.

“Sono i nostri professionisti che garantiscono servizi sanitari di qualità ai cittadini – ha proseguito Migliore –. È fondamentale investire su di loro. Condivido quanto detto dal ministro, in particolare sulla questione del trattamento economico. Fiaso chiede da tempo di superare gli attuali limiti di spesa per il personale fermi al 2004 e diventati anacronistici per ridisegnare in modo adeguato i livelli necessari di capitale umano ma anche per rendere più attrattive le aziende sanitarie pubbliche attraverso il miglioramento del salario e delle condizioni di benessere dei lavoratori”. “Noi – ha concluso – siamo pronti a collaborare con le istituzioni e con tutti coloro che condividono la nostra visione, per garantire la sostenibilità del nostro sistema sanitario e assicurare la tutela della salute di tutti i cittadini”.