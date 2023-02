Diocesi: Lungro, oggi pomeriggio un incontro con p. Destivelle su Concilio Vaticano II e Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani

Oggi pomeriggio, alle 18, si terrà, su piattaforma Zoom, il secondo incontro del ciclo di conferenze, organizzato dall’eparchia di Lungro e dal Centro studi per l’ecumenismo in Italia, su “Concilio vaticano II: a 60 anni dall’apertura. Chiese in dialogo per l’unità. Spunti per una formazione continua”. All’incontro parteciperà p. Hyacinthe Destivelle, officiale del Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani, con la relazione “Uno dei frutti del Concilio: il Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani”, nel quale p. Destivelle, introdotto dal vescovo di Lungro, mons. Donato Oliverio, presenterà la storia del Dicastero e l’operato nel servizio alla Chiesa per la ricomposizione della comunione fra i cristiani. Il link per partecipare all’incontro via Zoom può essere richiesto a ecumenismo@lungro.chiesacattolica.it.