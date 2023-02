Giornata personale sanitario: ministro Schillaci, “indifferibile tutelare sicurezza operatori. A breve partirà un tavolo su sicurezza pronto soccorso”

L’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie “sta concludendo i lavori di redazione della relazione annuale che sarà inviata al Parlamento entro il 31 marzo”. Lo ha detto questa mattina a Roma il ministro della Salute Orazio Schillaci, nel suo intervento alla terza Giornata nazionale del personale sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale che si è tenuta presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino.

Alla luce delle frequenti aggressioni a medici e infermieri, il ministro ha spiegato: “Considero indifferibile mettere in atto tutte le iniziative necessarie a tutelare l’incolumità del personale sanitario e sociosanitario, alla luce degli episodi di aggressione fisica e verbale che si ripetono con sconcertante frequenza, in particolare contro le donne. Da subito mi sono attivato per efficientare le attività di monitoraggio e prevenzione dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie”. “A breve – ha annunciato – partirà anche il tavolo dedicato ai pronto soccorso, dove si verificano con più frequenza i casi di aggressione”.