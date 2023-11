Terra Santa: Custodia, due iniziative per accompagnare i fedeli nel cammino verso il Natale

(Foto Cts)

In occasione dell’Avvento, la Custodia di Terra Santa propone attraverso i suoi canali due importanti iniziative per accompagnare i fedeli nel cammino verso il Natale: “Inside the Nativity scene” e “PodLectio. Meditazioni dalla Terra Santa”. Secondo quanto riporta il sito della Custodia di Terra Santa, per commemorare gli 800 anni del presepe a Greccio la Custodia presenta in dieci diversi reels, pubblicati sui social media della Custodia (Facebook, Instagram, X), l’iniziativa “Inside the Nativity scene”. Attraverso brevi video, dieci frati della Custodia, provenienti da diverse comunità della Terra Santa, condivideranno una riflessione su un personaggio o realtà del presepe. Primo appuntamento sabato 2 dicembre, dopo i primi vespri che segnano liturgicamente l’inizio dell’Avvento: il Custode di Terra Santa fr. Francesco Patton darà inizio alla serie con la sua riflessione sulla “cometa”, la stella di Betlemme. Ogni settimana si susseguiranno tre puntate sulle pagine social della Custodia per camminare insieme durante questo tempo forte dell’anno liturgico. Per quanto riguarda le “PodLectio. Meditazioni dalla Terra Santa” (in italiano e in spagnolo) queste vogliono “offrire una meditazione quotidiana direttamente dai luoghi della Redenzione, specialmente in questo tempo difficile per la Terra Santa. L’iniziativa concentra l’attenzione sul significato spirituale del Natale, ricordando tutti coloro che sono nella sofferenza e nelle difficoltà, in un’incessante invocazione per una pace giusta e duratura”. Primo appuntamento domenica 3 dicembre, con il Custode di Terra Santa. A seguire, ogni mattina, sui social media della Custodia (Facebook, Instagram, X), saranno pubblicati il link della meditazione quotidiana, per accompagnare il cammino di Avvento.