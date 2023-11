Ecumenismo: Taizé, sabato 2 dicembre il cambio del priore. frère Matthew succede a frère Alois

Sabato 2 dicembre, durante la preghiera della sera, alla vigilia dell’Avvento, il priore di Taizé, frère Alois, consegnerà a frère Matthew il suo posto di “servitore di comunione” nella comunità. La preghiera serale, si legge in un comunicato della comunità, sarà segnata dalla presenza del vescovo di Autun-Chalon-Mâcon, mons. Benoît Rivière, del metropolita Maximos, del Patriarcato ecumenico di Ginevra, dei vescovi anglicani Olivia Graham di Reading e Smitha Prasadam di Huddersfield, del pastore Laurent Schlumberger, ex presidente della Chiesa protestante unita di Francia. La loro presenza manifesterà il carattere ecumenico “che è al cuore della vocazione di Taizé”. Nel comunicato si ricorda anche che a fine dicembre migliaia di giovani provenienti da tutta Europa e da altri continenti arriveranno a Lubiana per una tappa del “pellegrinaggio di fiducia sulla Terra”. L’incontro europeo è preparato dalla comunità di Taizé, in collaborazione con le Chiese locali, su invito della Conferenza episcopale slovena. Dopo Madrid, Wroclaw, Torino e Rostock, questo 46° incontro europeo si svolgerà da giovedì 28 dicembre 2023 a lunedì 1° gennaio 2024. 50 parrocchie accoglieranno i partecipanti. È possibile iscriversi online sul sito di Taizé (www.taize.fr) e la scadenza sarà prorogata fino al 10 dicembre. Le iscrizioni saranno possibili a seconda della disponibilità. “Camminare insieme”, il titolo del messaggio scritto da frère Matthew per il 2024, sarà il tema su cui i giovani rifletteranno durante l’incontro e a Taizé durante tutto l’anno.