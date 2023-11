Televisione: Sky Tg24 e Sky Nature, domani in onda “Earth4All e il mondo di Francesco”

(Foto: Sky)

Il Papa e l’ambiente. La sensibilità di Francesco per questo tema trova un inconsueto e nuovo capitolo in “Earth4All e il mondo di Francesco”, in onda domani, mercoledì 29 novembre, alle 21, su Sky Tg24 e su Sky Nature, alle 22.15. Il 30 novembre in streaming su Now e repubblica.it. Il reportage, prodotto da Sky Tg24 in collaborazione con Gedi, è firmato da Daniele Moretti e Riccardo Luna, con la regia di Flavio Maspes. Lo script è di Giacomo Mazzariol con la collaborazione editoriale di Alberto Giuffrè e Stefano Maria Paci.

Dopo l’enciclica “Laudato si’” di otto anni fa e la più recente esortazione apostolica “Laudate Deum”, le telecamere del canale all news hanno potuto seguire e raccontare la passione e l’impegno concreto nella lotta contro il cambiamento climatico di Francesco nel suo incontro con altri nove leader, avvenuto in occasione della “Giornata dell’Ambiente”, lo scorso 5 giugno. Appuntamento che ha preso ispirazione dal progetto Earth4All, che raccoglie una comunità di pensatori economici, scienziati e sostenitori, promossa dal Club di Roma, dall’Istituto Potsdam per la ricerca sull’impatto climatico, dal Centro di resilienza di Stoccolma e dalla Norwegian Business School che hanno dato vita a un possibile piano per salvare il nostro Pianeta.

In questo quadro, economisti, climatologi, sociologi e giovani attivisti di tutti i continenti si sono confrontati con il Papa, ritenuto a buon diritto tra le personalità ambientaliste più influenti del nostro tempo. Nel reportage la lotta ambientalista si intreccia con la riforma del sistema economico e di quello scolastico, con un nuovo ruolo delle donne nella società e un nuovo sistema di produzione del cibo secondo il motto “System change, not climate change”. L’obiettivo di questo incontro è stato appunto quello di creare una conversazione interdisciplinare su di un tema molto dibattuto con un approccio di speranza e ottimismo, senza ricorrere al catastrofismo, per ispirare chiunque lo veda a desiderare un futuro più sostenibile.

Intorno a Francesco, i protagonisti del reportage sono Sophia Kianni, una tra le più famose attiviste per il clima; Licypriya Kangujam, 11 anni, riconosciuta come la più giovane attivista globale per il clima; Maya Gabeira, atleta e campionessa Unesco per l’Oceano e i Giovani; Ineza Umuhora, responsabile di Loss & Damage Youth action; Sandrine Dixson-Declève, co-presidente del Club di Roma; Espen Stoknes, direttore del Center for Green Growth di Oslo e membro del “Club di Roma”; Carlo Petrini, fondatore dell’associazione Slow. A dare corpo alla storia, le interviste esclusive a Johan Rockström, direttore del Potsdam Institute for Climate Impact Research e ispiratore di tutto il progetto Earth4All, e Paolo Conversi, docente di Ecologia e Diritto dell’ambiente presso la Pontificia Università Lateranense.