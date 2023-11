Papa Francesco: Bruni, “per viaggio a Dubai al momento nessun accorgimento particolare riguardo alla sua salute”

“Vedremo sul momento se ci sono accorgimenti particolari riguardo alla sua salute”. Così il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha risposto alle domande dei giornalisti sulla salute del Papa, nel corso del briefing odierno, in sala stampa vaticana, alla vigilia del 45° viaggio internazionale di Papa Francesco, destinazione Dubai, dal 1° al 3 dicembre, per la Cop28. “Domani ci sarà l’udienza generale, avremo un’idea più chiara in diretta su come sta il Papa”, ha proseguito il portavoce vaticano, citando anche l’incontro in programma oggi con i vescovi spagnoli, confermato nonostante l’infezione polmonare in corso. “Abbiamo già visto le immagini distribuite dopo l’incontro con il presidente del Paraguay di ieri, e il Papa stava abbastanza bene”, ha sottolineato Bruni: “Per il momento è tutto normale: come accade normalmente nei viaggi, c’è un medico e un infermiere che segue il Santo Padre. Se qualcosa dovesse cambiare o ci fossero degli accorgimenti in più da prendere, in caso di una infezione polmonare, ve lo farò sapere”.